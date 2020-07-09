بعد عبور المئات عنوة.. الكسنزانية توجه رسالة إلى أتباعها في إيران

2020/07/09 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت الطريقة القادرية الكسنزانية، يوم الخميس، اتباعها في ايران بعدم محاولة الوصول الى اقليم كوردستان للمشاركة في مجلس العزاء المقام لروح شيخها محمد الكسنزاني في محافظة السليمانية، داعية اياهم الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا واقامة العزاء في بيوتهم و"انتظار رسالة منها".

وجاء في بيان للطريقة ورد لوكالة شفق نيوز، وموجه الى جميع الدراويش والخلفاء التابعين لها في ايران، ان رحيل "قائدنا الكبير واستاذ الطريقة السلطان الشيخ محمد المحمد الكسنزاني كانت فاجعة وألما كبيرا لدى جميع اتباع الطريقة الكسنزانية" معبرا عن العزاء والمواساة لجميع "الاصدقاء والدراويش والاقرباء".

وناشد البيان الجميع "الالتزام بالاجراءات الصحية وان يقيم الجميع مجالس العزاء في بيوتهم وعدم القدوم الى كوردستان العراق ولا يتجشمون عناء السفر لحين ابلاغهم برسالة جديدة".

وكان المئات من أتباع الطريقة قد دخلوا في وقت سابق الخميس إلى محافظة السليمانية عنوة عبر معبر باشماخ من دون الخضوع لفحص فيروس كورونا.

وأثار هذا الأمر قلق سلطات الإقليم ودفعتها إلى غلق المعبر لمدة 24 ساعة.

ويحاول أتباع الطريقة الوصول إلى السليمانية للمشاركة في مراسم دفن مرشدها محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني الذي توفي السبت الماضي عن 82 عاما بعد تدهور صحته مطلع فبراير/شباط الماضي نقل على إثرها للعلاج في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يصل جثمان الكسنزاني غداً الجمعة إلى السليمانية ليوارى الثرى.

وتجمع المئات من أتباع الطريقة في السليمانية خلال مراسم دينية بمناسبة وفاة مرشدهم، فيما حاول مئات آخرون الوصول إلى السليمانية قادمين من محافظات عراقية أخرى.

والطريقة الكسنزانية واحدة من الطوائف الدينية الصوفية في العراق، ويقع مقرها الرئيسي بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان ولها فروع في عدد من المحافظات والعاصمة بغداد.

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