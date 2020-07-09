2020/07/09 | 21:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء للمربد: بعض المحافظين تجاوزوا على الطاقة المقررة من الهيئة التنسيقية العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء للمربد: بعض المحافظين تجاوزوا على الطاقة المقررة من الهيئة التنسيقية العليا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء للمربد: بعض المحافظين تجاوزوا على الطاقة المقررة من الهيئة التنسيقية العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).