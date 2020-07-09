المالية البرلمانية: شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء الموظفين وعناوينهم ومستحقاتهم

2020/07/09 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم ومستحقاتهم.وقالت اللجنة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “هناك فقرة بقانون الاقتراض تلزم بأخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي”.ولفتت الى “شمول جميع الوزارات والهيئات بإحصاء عدد الموظفين وعناوينهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية”، مشيرة الى أن […]

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