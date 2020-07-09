2020/07/09 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دافعت وزارة الصحة العراقية، عن قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بغلق العيادات الخاصة لمدة أسبوعين باقتراح منها، معتبرة إياها من بين الأسباب التي ساهمت بحدوث قفزة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.وقال الوكيل الفني للوزارة د.جاسم الفلاحي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز”، “في حالات الأمراض الوبائية هناك معايير للتعامل مع المصابين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة: العيادات الخاصة بؤرة لكورونا وهذا سبب القفزة الاخيرة بأعداد المصابين والمتوفين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة: العيادات الخاصة بؤرة لكورونا وهذا سبب القفزة الاخيرة بأعداد المصابين والمتوفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).