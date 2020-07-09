إغلاق جميع الساحات والملاعب الرياضية في كربلاء حتى إشعار آخر

2020/07/09 | 21:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت مديرية شباب ورياضة كربلاء ، مساء الخميس ، عن إيقاف فتح جميع الملاعب والساحات التابعة لمديرية الشباب والقطاع الخاص وملاعب الفرق الشعبية حتى أشعار أخر .وقال مدير الشباب وليد تركي في تصريح لــــ ( المستقلة ) تنفيذا “لتوجيهات محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، وتعليمات […]

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