ايران: ردود الفعل الاميركية على تقرير الامم المتحدة بشأن اغتيال “سليماني” وقحة ومؤسفة جدا

2020/07/09 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة علقت وزارة الخارجية الإيرانية على جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس بشأن اغتيال قاسم سليماني.وقالت الخارجية إنها تأمل من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان العمل بمسؤولية تجاه ملف اغتيال قاسم سليماني وإدانة ذلك الإجراء الخطير الذي انتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان […]

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