2020/07/09 | 21:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتصريح متلفز : وزير الصحة يتوقع بدء الموجة الثانية من كورونا في العراق شهري ايلول وتشرين اول المقبلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتصريح متلفز : وزير الصحة يتوقع بدء الموجة الثانية من كورونا في العراق شهري ايلول وتشرين اول المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتصريح متلفز : وزير الصحة يتوقع بدء الموجة الثانية من كورونا في العراق شهري ايلول وتشرين اول المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).