2020/07/09 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول في الكهرباء يوجه نداءً ’أخوياً’: توقفوا عن إجبار المحطات على زيادة الحصص! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 21:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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