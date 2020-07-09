وزير الصحة يكشف حجم الاموال التي تسلمتها الوزارة لمواجهة كورونا ويعلن عن مفاجأة

2020/07/09 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة

ما حدث في ذي قار سوء إدارة وسوء تعامل من قبل المواطنين

للأسف كل مريض بمستشفى الحسين في الناصرية أرا...





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