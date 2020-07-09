خوف وامراض نفسية وقليل من الضوء.. مفوضية اللاجئين تكشف معلومات صادمة عن اوضاع اللاجئين بكردستان

2020/07/09 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير تشرته مفوضية اللاجئين الدولية، التابعة للامم المتحدة، عن وضع اللاجئين على كافة ال...





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