2020/07/09 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة: كورونا اخترق صدور العراقيين وهو قنبلة قد تنفجر بأية لحظة

كثير من المناطق بدأت تطبق إجراءات الوقاية اخيراً وكان هناك كثيرون لا يؤمنون بوجود كورونا

سنقوم في الأيام المقبلة بتصنيف المناطق على أساس عدد الإصابات

ربما نذهب لتطبيق حظر شامل في المناطق الموبوءة

لدى العراق خزانات تكفي لاستخدام 280 الف لتر يومياً وهذا للاستخدام اليومي ، نسبة الاوكسجين مع تصاعد عدد الإصابات تزايدت لعشرات الاضعاف

كثير من الدول حين خففت الإجراءات حدثت قفزة في الإصابات

اجوائنا الان مغتصبة من قبل كورونا واخترق صدور كثير من المواطنين ويجب ان يكون هناك تعاضد مجتمعي

الحظر الجزئي لم يطبق اساسا في الشوارع

هناك بعض المقاهي والنوادي والمطاعم لا يوجد فيها اي التزام ومكتظة بالاشخاص

لم نطبق مناعة القطيع حتى الآن اجوائنا الان مغتصبة من قبل كورونا

لدينا 26 مختبراً ونخطط للوصول الى 20 الف فحص يومياً وربما يرتفع العدد لـ 50 الفاً

كورونا في صدور العراقيين وهو قنبلة قد تنفجر بأية لحظة

اتمنى من جميع الانتباه ومساندة وزارة الصحة من اجل التخلص من كورونا

توجهنا لاجراء فحص في السيارات للمصابين بكورونا

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وزير الصحة

ما حدث في ذي قار سوء إدارة وسوء تعامل من قبل المواطنين

للأسف كل مريض بمستشفى الحسين في الناصرية أراد ان يخزن 5 قناني اوكسجين لمريضه ما أحدث ازمة

لا يمكن توقع نهاية لكورونا وسنعود لفرض الحظر المناطقي للسيطرة على الوباء

الوزا

بغداد اليوم - بغداد

دافعت وزارة الصحة العراقية، عن قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بغلق العيادات الخاصة لمدة أسبوعين باقتراح منها، معتبرة إياها من بين الأسباب التي ساهمت بحدوث قفزة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال الوكيل الفني للوزارة

بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي لـ 6 وفيات و 308 اصابة تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي في منشور على فيسبوك، إن "الموقف الوبائي لدا

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