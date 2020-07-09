كيف تم احصاء عدد موظفين العراق وعناوينهم ومستحقاتهم؟

2020/07/09 | 21:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية البرلمانية العراقية اليوم الخميس، وجود فقرة في قانون الاقتراض تلزم أخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الح...

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