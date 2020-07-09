دعوة للكاظمي لتفعيل العمل باتفاق سيمنز مع وزارة الكهرباء

2020/07/09 | 21:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه احد نواب مجلس النواب العراقي دعوة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للعمل على تفعيل اتفاق "سيمنز" مع وزارة الكهرباء....

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