2020/07/09 | 21:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تتصاعد مشكلة تجهيز الطاقة الكهربائية لتصبح أزمة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في “أحر تموز”، على الاطلاق في العراق، بينما تتصاعد ارقام اصابات كورونا لتجهظ على ما تبقى من النظام الصحي الذي يعاني أصلاً.وبينما تنهار ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، سجلت درجات الحرارة معدلات قياسية قاربت الخمسين درجة مئوية ضاعفت الطلب على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنهيار الكهرباء وكورونا بالتزامن مع جحيم تموز تهددان كرسي الكاظمي،، سفير ألمانيا يدافع عن سمينز و”الترند الولائي” يهاجم واشنطن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنهيار الكهرباء وكورونا بالتزامن مع جحيم تموز تهددان كرسي الكاظمي،، سفير ألمانيا يدافع عن سمينز و”الترند الولائي” يهاجم واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).