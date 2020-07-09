مستشار رئيس الجمهورية: سنلجأ إلى هذه الطرق لإيقاف التدخل التركي في العراق

2020/07/09 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد مستشار رئيس الجمهورية، حازم اليوسفي، اليوم الخميس، أن العراق سيلجأ إلى هذه الطرق لإيقاف التدخل التركي في شمال البلاد.وقال اليوسفي، في حديث لقناة “العهد” وتابعته “العهد نيوز” إن “الحكومة العراقية تحاول حل التدخل العسكري التركي بالطرق السلمية”.وأضاف، أنه “سوف نلجأ لكل الطرق للضغط على تركيا من اجل سحب قواتها من […]

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