وزير الصحة: موجة كورونا الثانية قد تصل العراق في أيلول او تشرين الثاني ولم نصل لمستوى الذروة بعد

2020/07/09 | 21:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادقال وزير الصحة، حسن التميمي، الخميس، إن موجة كورونا الثانية قد تصل العراق في أيلول او تشرين الأول ولم نصل لمستوى الذروة بعد.وقال التميمي في تصريح متلفز، إن "العراق لم يصل لمستوى الذروة رغم زيادة عدد الإصابات، ولو قارناها مع دول الجوار لوجدنا ان وضع العراق افضل".واضاف أن "مجموع الإصابات اقترب من 70 ألفاً نسبة الشفاء وصلت الى 57%، وأجرينا 649 ألف فحص واكثر من 500 الف اجري منذ أيار الماضي".وبين أن " موجة كورونا الثانية قد تصل العراق في أيلول او تشرين الثاني ولم نصل لمستوى الذروة بعد"، لافتا إلى أنه "في كل دول العالم حصلت مشاكل بسبب الجائحة وهناك صعوبة في التبادل التجاري ببسبب القيود الصعبة".واشار إلى أن "الوزارة لم تجد تعاوناً من بعض المواطنين في تطبيق الحظر الكامل "، مبينا أنه "ليست من مسؤولية وزارة الصحة ان تضبط الحظر لأن مسؤوليتنا هي تقديم العلاج والخدمة الطبية".

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