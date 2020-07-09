شركة سيارات “تحطم الارقام القياسية” وتتجاوز قيمة أكسون موبيل وديزني وكوكاكولا

2020/07/09 | 21:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تجاوز النشاط التجاري لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، نشاط كل الشركات تقريبا على مؤشر أسهم 500 S&P في البورصة الأميركية.وصعدت أسهم تسلا 4% في تعاملات منتصف الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد تخطى 1120 دولار للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية لتسلا حوالي 210 مليارات دولار أميركي.وبهذا تصبح تسلا شركة السيارات الأكثر قيمة […]

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