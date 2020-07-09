بعد مبادرة الغناء لرفع المناعة.. الممرض محمد يكشف لـ”العهد”: هذا سبب قيامي بالغناء لمصابين بكورونا

2020/07/09 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف الممرض العراقي محمد كريم حميد، اليوم الخميس، عن سبب اختياره جانب الغناء للمصابين بكورونا في مستشفى الحجر الصحي في محافظة البصرة.وقال حميد الذي وصف بشمعة امل بصرية، في حديث متلفز لقناة “العهد”، إنه “حاولت التخفيف عن المصابين بفيروس كورونا لكي لا يعانوا مثلي بعد إصابتي بالفيروس”.وأردف أن “محاربة كورونا تتم […]

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