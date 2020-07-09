2020/07/09 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مدير مستشفى الشيخ زايد معتز مجيد، اليوم الخميس، ان المسحات متوفرة في المستشفى في جميع الاوقات وبعض المواطنين يتناسون التباعد الاجتماعي داخل المستشفى.وقال مجيد في حديث متلفز لقناة “العهد” انه،” وزعنا ثلاث استشاريات للفحص للحفاظ على حياة المواطن والمسحات متوفرة في كل المراكز والمستشفيات”.واضاف، ” حالات الاصابة البيسطة تعالج داخل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير مستشفى زايد: حالات الاصابة البيسطة تعالج داخل المنزل والحرجة بالمستشفيات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير مستشفى زايد: حالات الاصابة البيسطة تعالج داخل المنزل والحرجة بالمستشفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).