النقل: وصول 172 عراقياً الى مطار بغداد قادمين من بيروت والقاهرة

2020/07/09 | 21:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن وصول (172) مواطن عراقي الى ارض الوطن تم اجلائهم عبر رحلتين استثنائيتين نفذتها طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى القطاعات بيروت والقاهرة.وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم في بيان، ان "الرحلات نفذت في مواعيدها المحددة على جدول رحلات الشركة والتي كانت مخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في تلك البلدان بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والخارجية والسلطات اللبنانية والمصرية لتسهيل اجراءات العودة".وتابع عبد المنعم "هذه الاعداد شملت (20) مسافر على رحلة بيروت في حين بلغ عدد المسافرين القادمين على رحلة القاهرة (157) مواطناً"، مضيفاً ان "جميع الوافدين خضعوا للفحوصات المطلوبة من قبل فرق وزارة الصحة وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذها للرحلتين حسب اللوائح الصحية المعتمدة عالمياً".

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