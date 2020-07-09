النجف الاشرف تجري اكثر من الف فحص “كورونا” خلال 24 ساعة

2020/07/09 | 21:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ النجف الاشرف أعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، الخميس، إجراء ١٠٦٦ فحصا مخبريا في يوم واحد من خلال المركز الوطني للتحري على فيروس كورونا الذي افتتح مؤخرا في المحافظة.وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميداوي لـ /المعلومة/، أن “الكوادر الصحية في المركز الوطني للتحري عن فيروس كورونا أجرت في يوم واحد ١٠٦٦ فحصا مخبريا لمواطنين […]

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