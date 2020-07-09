2020/07/09 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول (172) مواطناً عراقياً الى مطار بغداد الدولي عبر رحلتين نفذهما الناقل الوطني لقطاعي بيروت والقاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 21:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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