2020/07/09 | 22:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول 172 عراقياً الى مطار بغداد قادمين من بيروت والقاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 172 عراقياً الى مطار بغداد قادمين من بيروت والقاهرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 172 عراقياً الى مطار بغداد قادمين من بيروت والقاهرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).