2020/07/09 | 22:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلاح السدود التركي.. خفض مياه "الفرات" يهدد بكارثة بيئية في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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