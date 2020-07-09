2020/07/09 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المشرف العام لمنفذ طريبيل الحدوي صدام الريشاوي، اليوم الخميس، أن المنفذ حقق أعلى نسبة من الإيرادات خلال شهر حزيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ طريبيل يحصي إيراداته المالية لشهر حزيران) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ طريبيل يحصي إيراداته المالية لشهر حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).