2020/07/09 | 22:05 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ الحدودية تُعيد إرسالية مستلزمات وأجهزة طبية إلى إيران لمخالفتها الضوابط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 22:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تُعيد إرسالية مستلزمات وأجهزة طبية إلى إيران لمخالفتها الضوابط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تُعيد إرسالية مستلزمات وأجهزة طبية إلى إيران لمخالفتها الضوابط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).