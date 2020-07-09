الوصول للمرحلة الحاسمة بـ30 الف متطوع،، البدء باختبارات لقاح كورونا بـ”حوفاز ومغريات للمتقدمين”

2020/07/09 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن باحثون من الولايات المتحدة، أن شبكة تضم أكثر من 100 موقع للتجارب السريرية في المستشفيات والعيادات الطبية في أميركا وجميع أنحاء العالم، ستواجه التحدي غير المسبوق المتمثل في اختبار لقاحات كوفيد 19 وغيرها من العلاجات الوقائية.وتم إطلاق مواقع على الإنترنت لتسجيل المتطوعين للخضوع لاختبار لقاحات كوفيد 19 التي توصل إليها […]

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