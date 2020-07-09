نعيم العبودي: لا يوجد وزير يمثل صادقون في حكومة الكاظمي

2020/07/09 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن كتلة الصادقون نعيم العبودي، الخميس، عدم وجود وزير يمثل كتلته في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال العبودي في حديث متلفز تابعته “العهد نيوز”، “لا نمتلك وزارة ولا يوجد وزير يمثل الصادقون في حكومة الكاظمي”.وأضاف “لا نمتلك لا نحن ولا الفتح اي وزارة بحكومة الكاظمي”، معتبرا أن “وزير العمل الحالي شخصية مستقلة”.

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