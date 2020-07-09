منفذ طريبيل يحقق أعلى نسبة من الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي

2020/07/09 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد المشرف العام لمنفذ طريبيل الحدوي صدام الريشاوي، اليوم الخميس، أن المنفذ حقق أعلى نسبة من الإيرادات خلال شهر حزيران.وقال الريشاوي للوكالة الرسمية وتابعتها “العهد نيوز” إن “نسبة الإيرادات في منفذ طريبيل الحدودي وصلت إلى 25 مليار دينار عراقي خلال شهر حزيران”.وأضاف، أنه “على الرغم من جائحة كورونا لكن حركة النقل […]

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