وزير الصحة يؤكد وجود توجه لإعادة فتح السفر بشروط ويكشف حجم حصة العراق من لقاح كورونا

2020/07/09 | 22:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الصحة العراقي – د.



حسن التميمي

وزير الصحة يوضح الموقف بشأن تعيين الخريجين لتعويض النقص الحالي في مواجهة كورونا

نحن في حالة حرب ونقدر الموقف المالي للدولة لكن لا اعتقد ان هناك اهم وأخطر من كورونا

تم تخصيص 50 مليار لوزارة الصحة باجتماع مجلس الوزراء قبل أسبوعين لكن لم يصلنا أي مبلغ وما زلنا ننتظر وزارة المالية

لدينا توجه لتعيين أطباء إضافيين من الخريجين المشمولين بقانون 6 لعام 2000 ولحد الان لم تحدث استجابة

لا صحة لوجود توجه لجلب أطباء من الهند، العراقيون أولى

لدينا 22 مستشفى تجهز خلال أسبوع الى عشرة أيام في عموم العراق

المستشفى الميداني في معرض بغداد

العمل في مختبرات كورونا يحتاج لأشخاص متخصصين وحاليا ندرب المزيد لزيادة عدد المتخصصين

لدينا عقد بتجهيز 2500 جهاز تنفس اصطناعي وسيتم وضعها في معرض بغداد ووصلنا وجبة منها

هدفنا الأساسي ان ندفع بعض المستشفيات العامة عن استقبال مرضى كورونا وتخصص أخرى لهذا الغرض

بالإمكان إضافة 5000 سرير قريباً تضاف للقدرة الحالية

المساعدات التركية وصلت لعدة محافظات وما حدث في كركوك من حديث عن وجود سرقنا نجري تحقيقاً بشأنه حالياً

العراق من أولى الدول التي حجزت لقاح اوكسفورد، اللقاح في المرحلة الثالثة حالياً وإذا نجح سنمنح 20% من احتياجنا وبكمية 10 مليون لقاح

بالنسبة لموضوع إعادة فتح حركة السفر الأمر يتوقف على الموقف الوبائي هناك توجه وربما يقر بأمر وزاري ويسمح فيه بالسفر لكن حين عودته يطبق عليه الحجر المنزلي او يعزل في المستشفى ان ثبتت اصابته بكورونا

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة، حسن التميمي، الخميس، عن الاموال التي تسلمتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح لبرنامج "إقصر الطرق"، الذي يقدمه الإعلامي نبيل جاسم على قناة الشرقية، إنه "في 10 اذار 2020 ش

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الخميس، ان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اخترق صدور العراقيين، واصفاً اياه بـ’’القنبلة’’ التي يمكن ان تنفجر بأية لحظة.

وذكر الوزير خلال حديثه لبرنامج (اقصر

بغداد اليوم - بغداد

دافعت وزارة الصحة العراقية، عن قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بغلق العيادات الخاصة لمدة أسبوعين باقتراح منها، معتبرة إياها من بين الأسباب التي ساهمت بحدوث قفزة بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال الوكيل الفني للوزارة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير الصحة يؤكد وجود توجه لإعادة فتح السفر بشروط ويكشف حجم حصة العراق من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير الصحة يؤكد وجود توجه لإعادة فتح السفر بشروط ويكشف حجم حصة العراق من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).