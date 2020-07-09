مسؤول بالصحة لـ”العهد”: العلاج الروسي دخل ضمن البروتوكول العلاجي

2020/07/09 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن الدكتور في الصحة العامة اختصاص وبائيات / صحة الرصافة، وسام التميمي، اليوم الخميس، أن العلاج الروسي دخل ضمن البروتوكول العلاجي للمصابين بكورونا في البلاد.قال التميمي خلال حديث متلفز لقناة “العهد”، إن ” البروتوكول العلاجي الحالي للمصابين بفيروس كورونا حديث جدا”، مبينا انه ” اخذنا ترخيص بتصنيع العلاج الروسي”.واردف أن “العلاج […]

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