صحة البصرة تعلن نجاح زراعة كلى لمريض داخل مستشفى الصدر التعليمي

2020/07/09 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة البصرة، عن نجاح فريق زراعة الكلى في مركز البصرة لامراض وزراعة الكلى، لمريض يبلغ من العمر عشرين عاما.وذكر اعلام دائرة صحة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان “عملية زراعة الكلى للمريض ( ع ن) البالغ من العمر ٢٠ عاما والذي كان يعاني من العجز الكلوي المزمن ولفترة […]

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