بينها انتهاكات السفارة الامريكية.. الحامدي تعلن عبر “العهد نيوز” عن الملفات التي سيناقشها البرلمان خلال استضافة الكاظمي

2020/07/09 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الخميس، عن الملفات التي ستناقش خلال استضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المرتقبة داخل مجلس النواب.وقالت الحامدي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “موعد الاستضافة لم يحدد حتى الان كون رئاسة البرلمان لم تقرر ذلك”، لافتة الى ان “الكاظمي سيحضر لمجلس النواب حال تحديد موعد لجلسة البرلمان المقبلة”.واضافت […]

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