2020/07/09 | 22:32 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التربية يترأس اعمال الدورة الـ25 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 22:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يترأس اعمال الدورة الـ25 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يترأس اعمال الدورة الـ25 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).