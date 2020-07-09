الكاظمي يخالف برنامجه الحكومي بتجديد رخص شركات الهاتف النقال

2020/07/09 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، الخميس، قرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال مخالف للبرنامج الحكومي الذي قدمه مصطفى الكاظمي بالقضاء على الفساد والنهوض بالاقتصاد.وقالت عضو اللجنة منار عبد المطلب، ان “رئيس مجلس الوزراء قدم ضمن برنامجه الحكومي محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد بعيدا عن المورد النفطي”.واضافت ان “قرار مجلس الوزراء الاخير بتجديد رخص […]

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