إلزام المغتربين السوريين بتصريف 100 دولار لدى وصولهم الى أراضيهم

2020/07/09 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قررت الحكومة السورية إلزام كل سوري مغترب بتصريف مبلغ يعادل 100 دولار أمريكي لدى وصوله الأراضي السورية.ووفق القرار الذي وقعه رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، فإن على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصرا إلى الليرات السورية، وفقاَ لنشرة […]

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