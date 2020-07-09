الركابي: اي محاولة للالتفاف على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق سيقودنا لوضع فوضوي

2020/07/09 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب كاطع الركابي، الخميس، اي محاولة للالتفاف على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق سيقودنا لوضع فوضوي.وقال الركاب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق جاء من مجلس النواب الذي يمثل الشعب واي التفاف عليه سيقودنا الى وضع فوضوي”.واضاف الركابي،ان” اخراج القوات الاجنبية من العراق قرار لارجعة […]

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