أوهام وآمال الإصلاح الديني - محمود يوسف بكير

2020/07/09 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_يوسف_بكير ‏ ‏الإصلاح الديني في عالمنا العربي لا يقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي الذي ندعوا إليه دائما في العديد من المقالات وهو أصعب واكثر تعقيدا لأن الدين هو الأساس الذي تقوم عليه منظومة العلاقات الإنسانية والتعليم والفكر والثقافة والفنون في مجتمعاتنا ‏العربية.



فإذا ما كان هذا الأساس أي الدين مغلقا وغير قابل للتطور والتوافق مع التقدم العلمي والحضاري وحقوق الانسان المعاصر فإننا سنظل أسرى الماضي ومعادين للعقل ......





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