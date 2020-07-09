الصحة العالمية تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع جائحة كورونا

2020/07/09 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنها ستشكل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة “كوفيد-19″، وكذلك تعامل الحكومات مع الوباء.الصحة العالمية تشكل لجنة لمراجعة تعاملها مع جائحة منظمة الصحة العالمية تقيّم استجابة الدول لوباء “كوفيد-19” وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها […]

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