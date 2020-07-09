2020/07/09 | 23:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. 53 وفاة و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. 53 وفاة و950 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).