حكومة اقليم كردستان توجه باغلاق معبر باشماخ الحدودي

2020/07/09 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت حكومة اقليم كردستان ، اليوم الخميس ، باغلاق معبر باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية لمدة 24 ساعة على خلفية اقتحامه من قبل اتباع الطريقة القادرية في ايران.

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