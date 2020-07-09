التعليم تحدد موعد بدء امتحانات المعادلة لطلبة المجموعة الطبية

2020/07/09 | 23:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السادس عشر من آب المقبل موعدا لبدء امتحانات المعادلة لطلبة المجموعة الطبية.

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