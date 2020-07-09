بالوثيقة.. اللجنة العليا للصحة والسلامة تسمح للعراقيين بالسفر الى الخارج والعودة بشروط

2020/07/09 | 23:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الخميس، السماح للعراقيين بالسفر للخارج.وبحسب وثيقة صادرة من اللجنة، فأنها قررت السماح للعراقيين كافة بالسفر الى الخارج على ان يؤخذ تعهد منهم بالحجر المنزلي 14يوما عند العردة بعد اجراء الفحص السريري والمختبري في المنفذ الحدودي، واخذ الاجراءات الصحية اللازمة

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة حسن التميمي، الخميس، وجود توجه لاعادة فتح السفر بشروط، فيما كشف عن حصة العراق من لقاح كورونا البريطاني في حال نجاح المرحلة النهائية للتجارب بشأنه.

وقال التميمي في تصريح لبرنامج "إقصر الطرق"، الذي

بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير الصحة، حسن التميمي، الخميس، عن حجم الاموال التي تسلمتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا فيما اعلن عن مفاجأة بهذا الصدد.

وقال التميمي في تصريح لبرنامج "إقصر الطرق"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور نبيل جاسم عل

بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الخميس، ان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اخترق صدور العراقيين، واصفاً اياه بـ’’القنبلة’’ التي يمكن ان تنفجر بأية لحظة.

وذكر الوزير خلال حديثه لبرنامج (اقصر

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