تعرف على أكثر الوظائف مطلوبة في سوق العمل بعد أزمة فيروس كورونا

2020/07/09 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدى انتشار جائحة فيروس كورونا إلى تسريح الملايين من العمال والموظفين حول العالم، بسبب الخضوع لإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع زيادة انتشار الفيروس، ولذلك وجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على البقاء في المنزل.

لكن في المقابل، سطع نجم وظائف أخرى من التي يمكن القيام بها عن بعد، والحصول على مداخيل مهمة حيث إن كل واحدة من هذه الوظائف يصل مرتبها إلى أربعين ألف دولار سنويا أو أكثر.

ووفقاً للبيانات التي جمعها موقع "لينكد إن" المتخصص في الوظائف، فأن هذه الوظائف لديها أكبر عدد من الفرص المتاحة، كما شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الأربع الماضية، مع عدم وجود انخفاض كبير في التوظيف خلال تلك الفترة.

الوظائف العشر الأكثر طلباً في سوق العمل العالمي الآن:

1- مطور برامج

2- مندوب مبيعات

3- مدير مشروع

4- مسؤول تكنولوجيا المعلومات (IT ADMIN)

5- اختصاصي خدمة العملاء

6- مسوق رقمي

7- دعم فني/ مكتب المساعدة

8- محلل بيانات

9- محلل مالي

10- مصمم غرافيك

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