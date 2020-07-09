شركة Xiaomi تكشف عن أحدث حواسبها المزودة بأفضل المعالجات

2020/07/09 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عملاقة صناعة التقنية Xiaomi مؤخرا عن حاسبين جديدين طورتهما ليكونا من بين الأفضل في الأسواق من حيث الجودة والتقنيات والسعر المناسب.أول حاسب RedmiBook 16 يأتي بشاشة بمقاس 16.1 بوصة بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، مع معدل سطوع 300 شمعة /م .ويمتاز هذا الحاسب بمعالجات Intel Core i7-1065G7 و Intel Core i5-1035G1 سريعة الأداء، […]

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