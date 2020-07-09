العولمة التشاركية :إلى أين؟ - مظهر محمد صالح

2020/07/09 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح العولمة التشاركية :إلى أين؟مظهر محمد صالحفي استدراك مهم تلقيته اليوم من الاستاذ هيثم الحسني الصديق المتخصص (وهو من الشخصيات العاملة في حقل الادارة المالية والاقتصاد في العراق )منوهًا بان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالميةWTO، مدعيا أنها تعامل بلاده بطريقة غير عادلة.على غرار الانسحاب الامريكي من منظمة الصحة العالمية WHO .



كما هد ......





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