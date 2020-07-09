منذ تفكيك يوغسلافيا الاشتراكية/ كرواتيا: أهم انتصار انتخابي لتحالف اليسار - رشيد غويلب

2020/07/09 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب شهدت كرواتيا في الخامس من تموز الجاري انتخابات برلمانية عامة، وعلى الرغم من تصدر “التحالف الديمقراطي الكرواتي” المحافظ السباق الانتخابي، الا ان الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات هو تحالف اليسار – الخضر Mož-;-emo“ (نستطيع).



وهو نفس اسم حزب بودوموس اليساري الأسباني.



وبعد مرور 24 ساعة، كان هناك اتفاقا في الراي العام الكرواتي بان تحالف اليسار يعد الفائز الثاني الى جانب المحافظين.



لقد حصل تحالف اليس ......





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