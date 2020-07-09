خلية الازمة النيابية تنفي طلبها بفرض الحظر الشامل لاسبوعين

2020/07/09 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفى رئيس خلية الازمة النيابية حسن الكعبي، الخميس 9 تموز 2020، ما تداولته بعض وسائل الاعل...





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