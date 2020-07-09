الازمة النيابية تنفي طلبها بفرض الحظر الشامل لاسبوعين

2020/07/09 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الازمة النيابية، الخميس، طلبها بفرض الحظر الشامل لاسبوعين.وقال رئيس الخلية حسن الكعبي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص طلب الخلية النيابية الى مجلس الوزراء بضرورة فرض الحظر الشامل الاجباري لمدة 14 يوما، عار عن الصحة”.واضاف ان “التوصيات والقرارات والبيانات التي تستطيع وسائل الاعلام المختلفة […]

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