"لا توصية بحظر تجوال إجباري في العراق"

2020/07/09 | 23:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى حسن كريم الكعبي رئيس خلية الازمة النيابية اليوم الخميس ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص طلب الخلية النيابية الى مجلس الوزراء بضرورة فرض الحظر الشامل الإجباري لمدة 14 يوماً، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن خففت السلطات العراقية القيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا، عبر إنهاء حظر التجوال الشامل، وبدء حظر جزئي.

وأواخر مايو/ أيار الماضي، أعادت الحكومة فرض حظر التجوال الشامل، تزامنا مع عطلة عيد الفطر، عقب تصاعد الإصابات بالفيروس.

وحتى اليوم الخميس، بلغ مجموع الإصابات منذ تفشي الوباء في العراق.



69612 حالة، منهم 39502 حالة شفاء، 2882 وفاة.

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